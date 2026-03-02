◇NBAブルズ120ー97バックス（2026年3月1日ユナイテッド・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が1日（日本時間2日）に本拠地バックス戦で途中出場。待望の本拠地デビューとなった。チームは逆転勝利で泥沼の11連敗から脱出した。待望の瞬間は最終Qに訪れた。ブルズが大量リードする中で、残り55秒からコートに立つと大歓声に包まれた。残り21秒でスチールを決めると速攻に、河村にボールが回ってきてシュートを打てる場