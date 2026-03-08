横浜ビー・コルセアーズは3月7日、横浜アリーナで開催したホームゲームで、クラブ史上最多となる入場者数1万2699人を記録した。 クラブの発表によると、これまでの最多入場者数は2024年3月30日にアルバルク東京と対戦した際、横浜国際プールで記録した5208人。今回の試合ではそれを大きく上回り、クラブ史上初めて1万人を突破した。 この試合は「りそなグループ B.LEAGUE 2