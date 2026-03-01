◇W杯アジア1次予選日本78ー72韓国（2026年3月1日沖縄アリーナ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選4戦目で韓国（同ランク56位）と対戦。一進一退の大接戦を制して桶谷大HC新体制初勝利を飾った。そして日本はW杯アジア1次予選B組単独首位となった。試合後にジョシュ・ホーキンソン（30＝SR渋谷）が“替え歌”を大熱唱した。「すごく気持ちい