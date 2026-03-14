3月13日（現地時間12日）。ドワイト・ハワードが自身のソーシャルメディアを更新し、現役引退を表明した。 2004年のドラフト1巡目1位でオーランド・マジックから指名されたハワードは、208センチ120キロのビッグマン。主にセンターとしてNBAで2004－05から2021－22までの18シーズンをプレーし、その後も台湾や3x3のプロリーグ“THE BIG3”でプレー。