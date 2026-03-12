南場智子 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

横浜関内の新たなランドマークに

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「BASEGATE横浜関内」が19日にグランドオープンする
  • DeNAは、球団の試合などが放映されるライブビューイングアリーナを運営
  • 南場智子会長は「世界最高のものがつくれたんじゃないかな」と自負した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 男性処分 旅行で有休使い切る
  2. 2. 男児に飛び降り促したか 神奈川
  3. 3. 立花孝志氏 破産手続きを開始へ
  4. 4. 池添謙一ら騎乗停止 スマホ使用
  5. 5. 父への返事は「1文字」母旅立つ
  6. 6. 小学館 文春の報道を受け声明
  7. 7. YouTuberのレシピ不正流用? 告発
  8. 8. 小6を脅迫か 22歳自衛官を逮捕
  9. 9. ジャングリア「無料」に辛口評価
  10. 10. 再び「無職」前山剛久氏に批判
  1. 11. 落語家に「観戦マナー最悪」辛辣
  2. 12. 母から「根性焼き」凄絶な過去
  3. 13. 「10年後の大学序列」予想マップ
  4. 14. 注射受けた10代死亡 ほか2人重篤
  5. 15. 板野友美の新車「強烈ルール」
  6. 16. 天皇ご一家の前で腕組み真相判明
  7. 17. 水ダウに松本出演 視聴者は騒然
  8. 18. 「ヌーブラヤッホー」芸人の現在
  9. 19. 予定枚数以上のチケ販売 謝罪
  10. 20. ひろゆき氏「便乗値上げでは？」
  1. 1. 男性処分 旅行で有休使い切る
  2. 2. 男児に飛び降り促したか 神奈川
  3. 3. 立花孝志氏 破産手続きを開始へ
  4. 4. 小6を脅迫か 22歳自衛官を逮捕
  5. 5. 母から「根性焼き」凄絶な過去
  6. 6. 注射受けた10代死亡 ほか2人重篤
  7. 7. 大手転売サイト&転売ヤーを提訴
  8. 8. 17歳少女にみだらな行為 男逮捕
  9. 9. 山本代表がスピード違反? 出頭か
  10. 10. 置き去り死遺族を侮辱か 送検
  1. 11. W不倫報道に「場所が悪い」の声
  2. 12. 園児が性被害 親への手紙で発覚
  3. 13. 施設で女児2人死亡 首に強い衝撃
  4. 14. 山本太郎氏の裏の顔 元秘書暴露
  5. 15. 呼気0.5ミリ以上で酒酔い運転　警察庁が新基準
  6. 16. W不倫報道 松本氏「本当の評判」
  7. 17. ガソリン値上げに「結構高い」
  8. 18. 「仕事の水は減らせない」千葉で30年ぶり水道料金値上げ　県民308万人に影響、4月から最大19％増　ラーメン店やクリーニング店にも大打撃
  9. 19. 中学校の事務職員が約2200万円を横領　全額弁済して出頭…時間外勤務の水増しも発覚　新潟県教委は職員を懲戒免職「ギャンブルにのめりこみ…」
  10. 20. 2026年の夏 猛暑は確実か
  1. 1. 「イケメンにして」AIに50回指示
  2. 2. パンチのいじめ動画 声明を発表
  3. 3. 「外国人を排除」韓国人が提言
  4. 4. ラーメン年400杯 健康診断の結果
  5. 5. 太陽光を阻止 村に寄付8850万円
  6. 6. 実業家が「豚まん投げつけ」被害
  7. 7. 不法就労を通報すると1万円 賛否
  8. 8. Netflixわかんね 地方紙が自虐
  9. 9. 文科相に不倫報道「内容不確認」
  10. 10. 愛子さま ボブ姿を披露したワケ
  1. 11. 高市首相が応援→知事選落ちた訳
  2. 12. 高市首相が石川県知事選の敗北にブチ切れ！ NHK調査でも内閣支持率が下落…人気低下の兆しに隠せぬ「焦り」
  3. 13. 日韓結婚が急増? 選ばれるワケ
  4. 14. 核のごみ処分場選定 国家的課題
  5. 15. 旧統一教会が「存続危機」に直面
  6. 16. ANAで座席指定できない 困惑の声
  7. 17. 堀江氏 突如「クソみたい」激高
  8. 18. 大臣もショック「NISA貧乏」話題
  9. 19. Cook4meで叶える健康的な食卓
  10. 20. NHK党「休眠」元公設秘書が暴露
  1. 1. イラン 1バレル200ドル覚悟しろ
  2. 2. タイの船を攻撃 イラン側認める
  3. 3. イラン戦争長期化で…TSMC窮地か
  4. 4. 竹島の住民ついに0人に 住民死去
  5. 5. イランか 石油標的の攻撃相次ぐ
  6. 6. 米の信号無視取り締まるツール
  7. 7. 中国で「離脱を選ぶ若者」存在か
  8. 8. 対イラン軍事作戦 終了近くない?
  9. 9. 遊戯王動画に無断使用疑惑 米
  10. 10. 米海軍、ホルムズ海峡護衛拒否か
  1. 11. ホルムズ海峡を「利用すべきだ」
  2. 12. 「ハングルは中国の文字」と主張
  3. 13. 米&イスラエル「斬首作戦」全貌
  4. 14. モジタバ師 攻撃初日に負傷か
  5. 15. 古代欧州人 敵の脳を食べていた?
  6. 16. 40本以上歯を持ち…ギネス記録に
  7. 17. 商船三井の船が損傷 原因に言及?
  8. 18. 米のレアアース備蓄 2カ月分か
  9. 19. イラン女性 亡命撤回し…帰国へ
  10. 20. 外国人は日本語が難しい 壁存在
  1. 1. 父への返事は「1文字」母旅立つ
  2. 2. ジャングリア「無料」に辛口評価
  3. 3. 「10年後の大学序列」予想マップ
  4. 4. NISA貧乏って…ふざけるな 怒り
  5. 5. 値上げ前にガソリン満タン…混雑
  6. 6. 老後不安から地方移住 絶望の訳
  7. 7. 高市氏「ガソリン170円程度に」
  8. 8. 「今日で辞めます」強行→賠償は
  9. 9. 「猫の日」企画に称賛の声集まる
  10. 10. ホンダ 最大6900億円の赤字へ
  1. 11. 母「悪気はなかった」息子と断絶
  2. 12. 政府、ウクライナ支援企業へ警告
  3. 13. IKEA原宿&新宿閉店 郊外も危機?
  4. 14. プレステで過剰料金 英で訴訟へ
  5. 15. 退職後の社会保険料 高い理由
  6. 16. 年金は払い損? 元がとれる時期
  7. 17. トランプ氏 突然の軌道修正か
  8. 18. ホンダ 社長らが報酬を自主返上
  9. 19. 高市首相 石油備蓄を単独放出へ
  10. 20. マック「佐藤さん」に呼びかけ
  1. 1. 一生独身? 婚活男性の「勘違い」
  2. 2. 見守りGPSと防犯を1台で 新商品
  3. 3. LINE「隠しスタンプ」入手方法
  4. 4. Apple新商品がAmazonで発売開始
  5. 5. 「5ch」ドメインはく奪が判明
  6. 6. AirPods Pro 3が楽天でセールに
  7. 7. 頭で考えるだけで操作できるVR?
  8. 8. Snapdragon 8 Elite搭載の9インチAndroidタブレット「REDMAGIC Astra Golden Saga 限定版」が日本で数量限定で販売開始
  9. 9. 軽量19L 通勤にも使えるリュック
  10. 10. DJIが新製品か ティザー公開
  1. 11. どれ買う? Fire TV Stickを比較
  2. 12. 楽天モバイル、「Rakuten WiFi Pocket 5G」発売開始　プランとセットで2990円
  3. 13. iCloudの無料枠がいつまで経っても5GBから増えないことを確認できる「Is iCloud’s free tier still 5GB？」
  4. 14. iPhoneを残クレ購入した結果
  5. 15. ガーミンの腕時計が最大26％OFF
  6. 16. スマホの最新売れ筋ランキング
  7. 17. SSD『2倍に値上げ』サムスンが決定でSKやキオクシアも追従へ、PCメーカーなどは逆らえず高騰は天井知らずに
  8. 18. 超便利 MOFTがAmazonでセールに
  9. 19. ガッツリいきたい日に、とんかつだけじゃ終わらせない！かつやでチャーシュー×ベーコン×ボロニアソーセージ参戦
  10. 20. コネクタが自在に回転できる！4K対応HDMI回転アダプタ
  1. 1. 池添謙一ら騎乗停止 スマホ使用
  2. 2. 天皇ご一家の前で腕組み真相判明
  3. 3. F1アストン・ホンダの代表解任か
  4. 4. 巨人リチャードが死球で左手骨折
  5. 5. 「ドミニカに勝てる気が…」震撼
  6. 6. ハワイ別荘開発和解も…どうなる
  7. 7. 「高すぎる」露ペアの批判が話題
  8. 8. 米が1次R敗退なら…侍Jにも損失
  9. 9. ホンダと決別→アウディと提携か
  10. 10. 計「12杯」エスプレッソ軍団爆発
  1. 11. 米国敗退は「失点率差」で決定も
  2. 12. 【WBC】1次ラウンド・決勝ラウンド 試合結果・トーナメント表
  3. 13. 大谷翔平の振る舞いが再評価され
  4. 14. WBCでイタリア旋風 止まらない
  5. 15. 大ポカだ 米監督の勘違いに呆れ
  6. 16. 「走らない選手が3人もいるなんて許されない」　メッシ、ネイマール、ムバッペの超豪華トリオを揃えてもCL制覇には届かなかったPSGが学んだこと
  7. 17. 侍J 準々決勝相手はベネズエラに
  8. 18. 他力本願ながら…米が準々決勝へ
  9. 19. 韓国優勝への道「過酷すぎて草」
  10. 20. カナダ代表 初のWBC準々決勝進出
  1. 1. 小学館 文春の報道を受け声明
  2. 2. YouTuberのレシピ不正流用? 告発
  3. 3. 再び「無職」前山剛久氏に批判
  4. 4. 落語家に「観戦マナー最悪」辛辣
  5. 5. 板野友美の新車「強烈ルール」
  6. 6. 予定枚数以上のチケ販売 謝罪
  7. 7. 水ダウに松本出演 視聴者は騒然
  8. 8. 「ヌーブラヤッホー」芸人の現在
  9. 9. ひろゆき氏「便乗値上げでは？」
  10. 10. 超巨大パイプ出現 金塊6億使用か
  1. 11. 米倉にオファー殺到「断る理由」
  2. 12. 上坂すみれ 女子プロに電撃参戦
  3. 13. フジテレビアナ 1年で7人も退社
  4. 14. 図書館で少女に約30分わいせつか
  5. 15. ガーシー氏 Xの収益をぶっちゃけ
  6. 16. 居心地が微妙 カフェランキング
  7. 17. 米津玄師 史上初の快挙を達成
  8. 18. いいNEWSではない 安住アナ紹介
  9. 19. 「反省の色なし」中村鶴松に批判
  10. 20. 「北斗の拳」18年ぶり新作アニメ
  1. 1. UNIQLO 50代の正解インナー紹介
  2. 2. 立ったまま6分間で 全身燃焼トレ
  3. 3. コストコ 要注目のスイーツ4選
  4. 4. 母が「子育て放棄」息子は感謝
  5. 5. レシピ不正流用され寝たきり状態
  6. 6. 40・50代向け ハニーズ上品TOPS
  7. 7. 「2024年問題」再配達の有料化
  8. 8. シャトレーゼ 限定スイーツ発売
  9. 9. お金ない→なんとかなるは無責任
  10. 10. 「思わず吹き出した」神対応とは
  1. 11. 12星座占い 今日の運勢は?
  2. 12. 日本の女性は頑張りすぎる? 指摘
  3. 13. ひと塗りで印象変化 春のリップ
  4. 14. 「わざと?」発達障害のトラブル
  5. 15. 福祉サービス充実求める声相次ぐ
  6. 16. 「ナルミヤキャラクターズ」のぷっくりシールもらえる！セブンで3月12日10時スタート《各店舗20枚限定》
  7. 17. 排水口がにおう…リセット方法は
  8. 18. DV夫の裏に隠された家庭内の恐怖
  9. 19. ハニーズ ネイビーのカーデ術
  10. 20. お腹周りをカバー GUパンツ