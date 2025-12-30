東京・高田馬場であった女性への殺人未遂事件で、逮捕された中国籍の男は、身柄を確保された時、犯行時と同じ服装だったことが分かりました。【映像】連行される容疑者朱莘容疑者（35）は、きのう、新宿区高田馬場にあるエステ店の入るマンションの廊下で30代の女性従業員を殺害しようとした疑いが持たれています。朱容疑者は千葉市の自宅近くまで逃走していました。その後の捜査関係者への取材で、近くの飲食店で身柄