女優生駒里奈（30）が15日、東京・新宿区の日本青年館ホールで行われたミュージカル「どろんぱ」（16日から）取材会に登場し、座敷童子姿に自信をみせた。妖怪を題材にしたオリジナルミュージカル。座敷童子の扮装（ふんそう）で登場した生駒は「座敷童子かわいいって、キャスト、スタッフさんみんなから大好評で、大成功しているかと思う」。演出の末満健一氏から「日本一の座敷童子」と絶賛されるほどのはまり役。「前世に座敷童