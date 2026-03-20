日常を離れ、ゆったりとした自分だけの時間を過ごしたい。日々頑張る自分へのご褒美に、そんな”ちょっとした贅沢”をプレゼントするならどんなシチュエーションがよいだろうかと考えていた。【画像】昨年、開業以来最大級のリニューアルが行われたハイアット リージェンシー 東京（写真13点）都会を離れ、スモール・ラグジュアリー・ホテルでエクスクルーシブなサービスを享受してプリンセスのようなホテルライフを送る。そんな最