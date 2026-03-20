2024年10月、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪で書類送検された元ジャングルポケット・斉藤慎二被告。3月17日には、第2回公判が東京地裁でおこなわれており、事件のゆくえに注目が集まっている。「事件が起きたのは、2024年7月30日で、新宿区内に停車中のロケバスの車内でおこなわれました。斉藤被告と被害女性は初対面で、『肌がきれいだね』と女性に声をかけたのち、頬をつかんでキスをするなど