ライフスタイルメディアの運営や不動産事業を展開するAZWAY（東京都新宿区）が、暮らしの中にある意外な価値に関する意識調査の一環で調べた「実家にある価値がありそうなモノTOP10」を紹介しています。【4〜10位は？】レコード、フィギュア、ブランド品は入ってない？ランキング結果を見る！調査は、1月6〜15日にかけて、10〜70代の男女328人にインターネットで実施。年代は10代が1.8％（6人）、20代が13.1％（43人）、30代