東京23区で検討されている「家庭ごみの有料化」。新たに「23区一斉に導入することを検討している」ことが分かりました。負担額は?いつから始めるの?そのキーマンを直撃しました。【写真で見る】「どうする、これ?」有料化9日前、ごみステーションは大量の袋であふれそうに…新宿区長「有料化が目的ではなく、ごみの量を減らすのが目的」東京・新宿区の吉住健一区長は、東京23区長で構成する区長会のトップです。現在、東京23区では