昨今、メンズエステ店の摘発が相次いでいる。サービス内容の“過激化”が背景にあるとされるが、その「最終到達点」と業界で位置づけられる違法店が東京・新宿に存在するという。「噂になっているのはサロンXです。“15分の濃厚体験”を謳う完全個室マンション型で、料金は15分10000円。同店のHPでは、『風俗的・性的サービスは一切行っておりません』と書かれていますが、実態は『令和の“ちょんの間”』。15分間のなかで当たり