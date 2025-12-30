ダイヘンの１万円大台近辺のもみ合いは買い場とみたい。変圧器の大手で受変電設備や溶接機などを手掛ける。ロボットはアーク溶接機（溶接ロボット）で世界首位級の実力を有する。また、半導体製造装置向け高周波電源でも国内トップシェアで東京エレクトロン向けなどで旺盛な需要を捉えている。２６年３月期業績は、営業利益段階で前期比１４％増の１８５億円と２ケタ成長を見込んでいる。中長期成長力も高く、予想ＰＥＲ１