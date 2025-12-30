ダイヘン<6622.T>の１万円大台近辺のもみ合いは買い場とみたい。変圧器の大手で受変電設備や溶接機などを手掛ける。ロボットはアーク溶接機（溶接ロボット）で世界首位級の実力を有する。また、半導体製造装置向け高周波電源でも国内トップシェアで東京エレクトロン<8035.T>向けなどで旺盛な需要を捉えている。２６年３月期業績は、営業利益段階で前期比１４％増の１８５億円と２ケタ成長を見込んでいる。中長期成長力も高く、予想ＰＥＲ１７倍台の時価近辺に割高感はない。



株価は１１月４日につけた１万５６０円の高値クリアから２４年４月につけた最高値１万８５０円の奪回が早晩期待できる。中勢１万１０００円台での活躍が有望視される。できれば１万円台を下回った水準で拾いたいところ。（桂）



出所：MINKABU PRESS