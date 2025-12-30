筆者出演のYouTube番組「Backspace.fm」。第635回ライブ配信のテーマは「国税庁AI」と「57インチ8Kモニター」 2025年も隔月で風邪を引いていた気がするが、今年はさらに高血圧を健康診断で指摘され、血圧を下げる薬を毎日飲む羽目に……。まあ我々の年代になると、不健康ネタは仲間内でやたら盛り上がるが、関係ない世代にとってはつまらない話題でしかないので早々に切り上げて本題へ―― その前に