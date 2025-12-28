井上尚弥VSピカソボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）を3-0の判定で破り、防衛に成功した。試合直前には、バンテージを巻いた井上に思わぬ“横やり”。日本人ファンからも様々な声が上がる中での決戦となったが、ピカソを圧倒した。決戦前、左手の