米連邦捜査局（FBI）は、北朝鮮の金正恩政権の資金洗浄や制裁回避に深く関与したとされる北朝鮮出身の金融仲介者に対し、最大700万ドル（約11億円）の懸賞金をかけて身柄確保を呼びかけていることが分かった。米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）が26日に報じた。この人物は、「影の銀行家」として複雑な国際金融取引を駆使して制裁網をかいくぐり、平壌政権の外貨調達を支援した疑いがあるという。米司法省の起訴状などに