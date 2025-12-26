東京・赤坂の個室サウナで30代の夫婦が死亡した火事で、外れた状態で見つかったサウナ室の扉のドアノブが、2025年に入って付け替えられていたことが分かりました。12月15日、赤坂の個室サウナで座席や壁が焦げる火事があり、美容室経営の松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡しました。サウナ室の扉のドアノブが外れて床に落ちていたことから、2人は室内に閉じ込められたとみられています。その後の捜査関係者への取材で