日本最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人）は、株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾文二郎）と協力し、ロングセラー商品「きのこの山」のパッケージに描かれた「あの家」をバーチャル空間に具現化いたしました。2026年3月31日（火）正午より、500邸限定のバーチャル分譲住