【女子旅プレス＝2026/03/20】福島県・双葉町にリトリート型ホテル「FUTATABI FUTABA FUKUSHIMA」が2026年6月に開業予定。自然と調和したこだわりのサウナや、約1,500冊の豊かな蔵書が並ぶ別棟のライブラリー・カフェなど、滞在のひとときを彩る魅力的な設備が揃う。【写真】松岡茉優、“大好きな人”鞘師里保と一緒に福島巡る◆「FUTATABI FUTABA FUKUSHIMA」とは5階建て規模の建物に全98室の客室、オールデイダイニング、ライブ