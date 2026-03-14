2025年12月に発生した、赤坂の個室サウナサウナタイガー」での火災事故。個室のドアノブが脱落し、部屋に閉じ込められた客の夫婦が死亡した。その後の警視庁の捜査で、過去にも同様の事故があったことが明らかになった。大手紙の社会部記者が明かす。「警視庁は現在も捜査を続けているようです。社長も店長もドアノブの脱落事故が死亡事故前にもあったことは認めています。以前、内装業者から安全面を考慮して『開き戸』に変更