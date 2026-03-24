2025年3月18日、「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（通称・ちいかわ）」の常設店が香港に初オープンすることが分かり、香港のネットユーザーから反響が寄せられている。「ちいかわ」はナガノ氏が描くウェブ漫画シリーズ。22年4月からは朝の情報番組「めざましテレビ」内でテレビアニメが放送されており、25年末に同作初の映画化が発表されると大きな話題となった。そんな「ちいかわ」のX（旧ツイッター）公式アカウントが、香