俳優の山下智久が19日、東京・神田明神で行われた映画『正直不動産』（5月15日公開）のキックオフ地鎮祭＆完成報告正直会見に出席した。【全身ショット】オーラある！ジャケットスタイルで登場した山下智久芸能生活30周年を迎え、多彩なキャリアを築いている山下だが「ドラマが続いていくことってレアなケース」と話し「（映画化は）とてもうれしかったですし、チームワークやスタッフ・キャストの相性がすごくよかった」と笑