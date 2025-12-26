ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が、12月25日（木）に配信。番組のなかで井口が、発言が言い換えられてネット上などで広まることに対し、違和感を呈する場面があった。井口は、ライブを見た観客が「面白かった。こんなことを言っていた」と発言内容を投稿することについて言及。井口によると、舞台上で言葉遣いに注意を払って「あの人どうなってんだよ