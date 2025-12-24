2025年12月24日放送のNHK『あさイチ』は「脂肪肝」特集です。そこで総合内科専門医の梶尚志先生が、女性の間で脂肪肝が急増している背景を解説した記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊手足のしびれ、冷えや痛み、気分の落ち込み……更年期に入った女性は、心身の不調を感じることが多くなります。一方、通常の診察では解決できない体の不調に＜栄養学的なアプローチ＞を用いた治療と生活指導を行ってきたのが梶先生。その梶先生いわ