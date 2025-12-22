H3ロケット8号機の失敗を受け記者会見した宇宙航空研究開発機構（JAXA）の岡田匡史理事は「信頼が高い状態にしない限り、打ち上げは簡単なものではない」と述べ、原因究明や対策が終わるまで飛行再開は困難だとの見解を示した。