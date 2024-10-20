スゴイ設計の旅客機だけじゃないの!?普段はフリースペース…だけど？JAXA（宇宙航空研究開発機構）といえば、宇宙開発分野を主要研究としていることに加え、ユニークなコンセプトを持つ旅客機の研究なども手掛ける機関です。しかしその研究範囲は、機体そのものの構造や設計だけではなく、内装の一部、それも「旅客機のトイレ」にまでおよんでいることはあまり知られていません。JAXAが作る旅客機のトイレとは、どのようなものな