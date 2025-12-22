北朝鮮の金正恩国務委員長が、平安北道・亀城市病院の竣工式に出席し、朝から夕方まで約9時間にわたって現地指導を行ったことが明らかになった。韓国の独立系メディア「サンドタイムズ」が調べたところによると、金正恩氏は午前9時ごろ現地に到着し、日没後の午後6時前後まで病院に滞在したとみられる。医療設備や運営体系について詳細な報告を受けながら、施設の隅々まで歩き回る様子が確認された。同行した党・政府の高官らは、