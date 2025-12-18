ついに幕を下ろしてしまうのか…。日米通算２０８勝を誇るダルビッシュ有投手（３９＝パドレス）が、今オフにも現役を引退する可能性があると報じられた。地元紙「サンディエゴ・ユニオン・トリビューン」が２０日（日本時間２１日）に伝えたもので、右ヒジを手術した影響で来季は全休が確定。４２歳を迎える２０２８年シーズンまで残されている契約も見直されるかもしれないという。１０月末に受けたトミー・ジョン手術が、今