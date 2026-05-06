パドレスは5日（日本時間6日）、松井裕樹投手（30）のメジャー復帰を発表した。松井は2月19日に今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板したが、左足の内転筋を負傷。同26日にWBCに出場する侍ジャパンのメンバーから外れることが発表された。開幕から負傷者リスト（IL）に入り、傘下3Aでリハビリ登板を進め、3Aでは11試合、計12回2/3を投げ、防御率4・97だった。松井に代わり、カイル・ハートが3A降格となった