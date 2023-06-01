現在はパドレスに所属するグリフィン・キャニング【写真：アフロ】フルカウント

グリフィン・キャニングが復帰 左アキレス腱断裂から1年ぶりの登板

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • パドレスは3日、キャニングを故障者リストから復帰させたと発表した
  • 同日の本拠地ホワイトソックス戦に先発する
  • アキレス腱断裂から約1年ぶりのメジャー登板となる
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