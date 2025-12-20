モデルでタレントの藤田ニコルが２０日放送のＴＢＳラジオ「藤田ニコルのニコニチ」に出演。第１子妊娠による体の変化について語った。藤田は１１日、自身のインスタグラムに夫で俳優の稲葉友と連名で文書を投稿。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告していた。この日の放送は、発表後初めての収録で、ゲストの藤本敏史から「どう？妊婦生活は？」と聞かれた藤田は「眠い。眠いし、夜