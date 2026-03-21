ベネッセコーポレーションの「こどもチャレンジ」に登場するキャラクター「しまじろう」の新ブランド「＆しまじろう」が誕生しました。ブランドの世界観をリアルに体験できる場として、2026年3月19日から4月5日まで、東京・原宿に期間限定でカフェ「Cafe ＆ Shimajiro」をオープンしています。オープン前からSNSで話題になり、約600組・2000人以上の予約が殺到。東京バーゲンマニア記者は、この大注目のカフェの発表会と内覧会に出