ファミリーマートは3月24日から創立45周年を記念したキャンペーン「うまくて、ドでかい! お値段そのまま なぜか45%増量作戦」を開催する。定期的に開催し人気の増量キャンペーンだが、今回は増量割合がこれまでの40%からさらに5%増えた「45%」。全14種類の商品を週替わりで2週にわたって増量する。ファミリーマートが「うまくて、ドでかい! お値段そのまま なぜか45%増量作戦」○これまでの40%増量から45%増量にアップ!「2021年か