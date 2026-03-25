１９７４年の「じゃがいも」以来、今年４月から５２年ぶりに「指定野菜」になるブロッコリーについて、生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行う「くふう生活者総合研究所」は、全国の生活者７８９７人を対象にインターネット調査を実施。その結果を公表した。農林水産省が決める「指定野菜」は消費量が多く、増加が見込まれる野菜のことで、著しい価格低落時には生産者に補給金が交付されるなど、生産・出荷の安