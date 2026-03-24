自分が本当に好きだと思うものに囲まれて暮らしたい。そう願う人はきっと少なくないはずです。パリ11区にお住まいのフランスさんは、文字通りそんな暮らしをしています。1年前に引越したばかりという、60平米のアパート（アパルトマン）にお邪魔しました。（文・角野恵子）住まい丸ごと買いたい !?可愛いコレクションがずらり玄関を入ると収納棚にレトロな器が飾ってあって、しかもそれはコート掛けを兼ねた優れもの。すぐお隣は