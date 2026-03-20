季節の食材や果実を生かしたシンプルな料理や保存食が得意な料理家の中川たまさん（54歳）。現在は神奈川県の逗子の持ち家で夫と社会人3年目の娘と3人で暮らしています。昔は旬の食材を追っかけるように、せわしなく手仕事をしていましたが、年齢を重ねたことで好きなものや使い勝手のいいものに絞って仕込みをするように。そんな中川さんに、春になると繰り返しつくる「新タマネギ」と「タケノコ」の保存食のレシピを聞きました。