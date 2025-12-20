来季からJ1に昇格する水戸ホーリーホックは20日、ヴァンフォーレ甲府のMF鳥海芳樹(27)を完全移籍で獲得したことを発表した。鳥海は桐光学園高、桐蔭横浜大を経て、2021シーズンから甲府に加入。25シーズンはJ2リーグ33試合9得点を記録していた。水戸の公式サイトを通じ、鳥海は「水戸旋風の続きを皆様にお見せできるように自分の持っている力をすべて出します!名前は『とりうみ』じゃなくて『とりかい』です!よろしくお願い