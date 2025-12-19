東京・赤坂の個室サウナ店で15日、サウナ室内に閉じ込められた夫婦が死亡する火災が起きた。同店のオーナーは警視庁の聞き取りに対して、非常用ボタンの電源を2年前から入れていないと話しており、管理のずさんさが見えてきた。オーナーの横顔に迫った。 〈画像〉地元も同じ、結婚式で仲睦まじく微笑む松田さん夫婦、小さな子どもを抱く姿も サウナ室のドアには叩いたとみられる跡が 15日午後0時25分ご