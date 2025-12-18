プロ野球・ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督と2026年から3年契約を締結したことを発表しました。2024年に就任した小久保監督は初年度に4年ぶりにリーグ優勝を勝ち取ると、翌25年もリーグ連覇。さらに日本一もつかみとるなど手腕を発揮します。阪神との日本シリーズを勝ち抜いた小久保監督は「4軍までのすべての選手、スタッフ、首脳陣の力がなければ日本一は達成できなかった、そういう年だったと思います。昨年は悔しい思いを