開幕から低迷が続く中日で、井上一樹監督のシーズン途中休養が早くも取り沙汰されている。昨季、就任1年目で3年連続最下位だったチームを4位に浮上させた井上監督だが、2年目の今季は苦しい戦いが続く。開幕から黒星が先行し、5月に入っても広島とのテールエンド争いから抜け出せていない。【久保田龍雄／ライター】【写真】村松のソロアーチも虚しく…ヤクルト戦を5-1で落としてしまう低迷中の中日ナイン代えるなら早いほうがい