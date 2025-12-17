ロッテの高部瑛斗外野手（２８）が１７日、千葉市内の球団事務所で契約交渉し、１７００万円増の５０００万円で更改した。背番号は「３８」から退団した荻野貴司が背負った「０」に変更したことも発表した。今期は１１１試合に出場し、打率・２８６の成績。来季に向けて、盗塁王は「狙ってとれるように」。さらに「打率の面では３割２分、３分を狙って、最多安打、打撃のタイトルを狙っていきたい。守備のタイトル、ゴールデン