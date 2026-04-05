歴代新人開幕投手の実績と共通点ロッテのドラフト2位、毛利海大投手（明大）が新人ながら開幕投手を務め、5回無失点の好投でプロ初先発初勝利を挙げた。1950年代までは珍しくなかった新人開幕投手だが、1960年から2025年にかけては4例のみと極めて稀なケースである。今回は1960年から2025年までの間に新人で開幕投手を務めた4名の投手について詳しく紹介。各投手がルーキーイヤー全体でどれだけの成績を残したのか、そして翌年