3月25日（日本時間）のアナハイム・エンゼルスとのオープン戦に登板し、5回途中まで制球を乱して3失点を喫するも、11奪三振の圧巻投球を披露したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）。【写真】みんないい顔してる！ 種市が投稿した侍ジャパン“思い出の一枚”決勝トーナメント初戦で敗退した「WBC2026」から合流後、4月1日に先発内定しているクリーブランド・ガーディアンズ戦に向けて“二刀流”調整は順調のようだ