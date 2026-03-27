千葉ロッテマリーンズは26日、昨シーズンに続き、2026シーズンも本拠地の千葉・ZOZOマリンスタジアムのレフト・ライトホームランポールに株式会社ロッテのチョコレート菓子『トッポ』の広告を掲出することを発表した。【動画】「絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います」千葉ロッテ・山本大斗が出演した『パテレ』CMトッポは最後までチョコがたっぷり詰まったスティック菓子。その形状に親和性のあるホームラ