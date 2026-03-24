プロ野球・パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ千葉ロッテマリーンズオリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）とパシフィックリーグマーケティングは24日、アイドルグループ・乃木坂46とのコラボを発表。“乃木坂野球部”の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、2026パ・リーグ公式コラボソングに決定したことも公表した。【動