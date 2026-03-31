3月30日、プロ野球・千葉ロッテマリーンズの公式Xが、5月1日に開催されるライオンズ戦でのYouTuberグループの来場を告知した。しかし、その人選をめぐり、野球ファンの間では戸惑いの声が広がっている。告知されたのは、5人組男性YouTuberグループ・リアルピース。2020年9月にスタートしたYouTubeチャンネル『リアルピース』は、2026年3月時点で登録者数約140万人を誇る。特に子ども層からの支持が厚く、2023年10月に投稿され