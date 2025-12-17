東京都世田谷区で２０００年１２月に起きた一家４人殺害事件の現場となった住宅の窓ガラスが割られ、何者かが室内に侵入した形跡が見つかっていたことがわかった。警視庁成城署が邸宅侵入事件として調べている。同庁幹部などによると、今月１３日午前、住宅を訪れた捜査員が、１階玄関脇の窓ガラスが割れているのに気付いた。同署などが確認したところ、普段は施錠されている玄関の鍵が開いており、２階の荷物が動かされた形跡