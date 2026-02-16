「実は、自宅を売り出し中なんですよ」──そう話すのは、俳優・コメディアンとして活躍するなべおさみさん。86歳となった今も矍鑠としていて理路整然と話す姿からは年齢を考じさせない。なべさんの自宅は、東京・世田谷の閑静な桜並木道に沿って立つ敷地面積150坪、築35年6SLDKの3階建ての大邸宅だ。幅広い人脈でプロゴルファーの"ジャンボ尾崎"こと尾崎将司さん（享年78）や元横綱の輪島大士さん（享年70）が寝泊まりに訪れるな