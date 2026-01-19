ダウンブローの軌道が作れない一般アマチュアが「払い打ち」をイメージしたらFW・UTのヘッドの入射角は適正になりません。日下部プロが言うには「アイアンやウエッジのイメージでちょうど」なのだとか。これは目からウロコで、この記事を読んだ直後に練習場に行きたくなりますよ。 「 FWはアイアン」「UTはウエッジ」のイメージで打つ！ 実際のクラブ（FW、UT）と違うクラブをイメージ